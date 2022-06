ASCOLTA L'ARTICOLO

Uno dei quattro pneumatici della macchina privata del vice sindaco di Castelvetrano Filippo Foscari è stata bucata con un cacciavite. La vettura si trovava parcheggiata in via Piave e ad accorgersi di quanto avvenuto è stato lo stesso Foscari (che è anche consigliere comunale) la sera di lunedì quando, al termine della seduta del consiglio, è entrato in macchina e si è accorto della gomma bucata. Gli ignoti per forare il pneumatico hanno utilizzato un cacciavite con doppia punta: al momento di forare la gomma la parte di ferro è rimasta conficcata nella ruota mentre non è stato trovato il manico del cacciavite. Dipendente dell’Asp Trapani (è fisioterapista in ospedale) Foscari ha condotto la campagna elettorale insieme all’attuale sindaco Enzo Alfano e nell’Amministrazione comunale si occupa di Polizia municipale, Servizi cimiteriali, Servizi anagrafici, sport. «Non mi abbatto, sono amareggiato ma andiamo avanti» è quanto ha ribadito Foscari.

AUTORE. Redazione