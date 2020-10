Un getto d’acqua alto diversi metri si sta riversando da questa mattina a Triscina di Selinunte, all’incrocio tra la via 41 e la via 45. Il video ricorda la fontana del Parco delle Rimembranze. Peccato, però che, in questo caso, l’acqua si perde lungo le strade della borgata.

Un guasto per certi versi annunciato. Negli scorsi giorni una perdita di acqua era stata già segnalata dai residenti. Dopo diversi giorni, senza alcun intervento, il guasto si è aggravato fino alla rottura di questa mattina. Alcuni residenti hanno segnalato alla nostra redazione che per la stessa tubatura l’Ufficio tecnico del Comune era già intervenuto lo scorso anno.