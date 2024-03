La data d’uscita non è stata causale. L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle donne e così gli Shakalab hanno pubblicato il loro ultimo singolo. Si chiama “Fondotinta” e ripercorre la straziante storia di un femminicidio, tema che sempre più spesso occupa le pagine di cronaca del nostro Paese. «Il brano – raccontano gli autori – vuole presentarsi come un atto di solidarietà attiva nei confronti di tutte le donne e al tempo stesso cerca di sensibilizzare quell’universo giovanile che, purtroppo, tende a sottovalutare questo enorme problema che affligge la nostra società».

Il fondotinta, cosmetico utilizzato per coprire le imperfezioni della pelle e i segni di violenza, nel brano acquisisce un enorme significato metaforico. La canzone del collettivo composto da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo è dedicata a tutte le donne e da Davide Lorrè, in particolare, a Marisa Leo, giovane originaria di Salemi uccisa il 6 settembre 2023 dal suo ex compagno. «Il nostro augurio – concludono gli Shakalab – è che possa essere al più presto scritta la parola fine a tutti i fatti che riguardano la violenza di genere».

AUTORE. Giacomo Moceri