«Oltre 5,5 milioni di euro in arrivo dal Governo ai comuni della provincia di Trapani e 416.020,23 euro al Libero Consorzio Comunale di Trapani per far fronte alle spese necessarie per assicurare i servizi fondamentali ai cittadini.» È quanto riferisce in una nota la deputata della Commissione Finanze della Camera, Vita Martinciglio (m5s), che spiega:

«Il Ministero dell’Interno il 28 maggio scorso ha disposto il pagamento a favore dei comuni del 30 per cento del contributo loro spettante per l’anno 2020 per l’esercizio delle funzioni fondamentali. Le risorse sono state previste dall’ articolo 106 del “Decreto Rilancio” per permettere agli enti locali di sopperire alle possibili minori entrate, anche per i servizi pubblici locali, dovute all’emergenza Covid».

«L’acconto versato in questi giorni – prosegue Martinciglio – è di 900 milioni di euro per i comuni e di 150 milioni per province e città metropolitane». Tale assegnazione per ciascun ente locale è effettuata in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019. Per il comune di Castelvetrano, il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali è di 329.869,54.

«Ringrazio il Governo per questo importante segnale di attenzione nei confronti degli enti locali, che in questi difficili mesi hanno aiutato i cittadini ad affrontare una crisi sanitaria ed economica non prevedibile e senza precedenti.Le risorse stanziate nel Decreto Rilancio nel Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali sono in totale 3.5 miliardi di euro; sono felice che la prima parte dei contributi sia stata già sbloccata, servirà a dare ossigeno ai nostri territori.» – Conclude la deputata Vita Martinciglio.

FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI

Marsala

835.035,91

Trapani

761.782,09

Mazara del Vallo

402.084,69

Alcamo

529.973,78

Castelvetrano

329.869,54

Erice

255.751,40

Castellammare del Golfo

217.037,51

Valderice

157.879,47

Campobello di Mazara

128.387,38

Paceco

99.782,55

Salemi

81.320,30

Partanna

106.611,81

Petrosino

76.823,06

Pantelleria

172.751,49

Calatafimi Segesta

95.223,91

Custonaci

66.914,31

Santa Ninfa

40.570,53

San Vito Lo Capo

169.136,91

Favignana

85.591,18

Gibellina

29.440,43

Buseto Palizzolo

53.771,61

Vita

10.960,48

Salaparuta

11.392,21

Poggioreale

12.525,57