Nell’ambito di un programma di sensibilizzazione con il territorio “belicino” del proprio progetto sportivo, la Asd Folgore Calcio Castelvetrano rende noto che disporrà la vendita dell’abbonamento, a tutti i residenti dei paesi limitrofi, ad un prezzo simbolico di € 10,00, valido per le restanti 9 gare interne del campionato di Promozione Girone A stagione sportiva 2021/2022. La tessera potrà essere ritirata direttamente allo stadio, anche il giorno stesso della gara casalinga, dietro presentazione del documento d’identità che attesti l’effettiva residenza in uno dei paesi vicinanti o contigui alla città di Castelvetrano. La tessera di abbonamento è strettamente personale e riservata. L’iniziativa lanciata dal club rossonero mira a riportare la Folgore al centro di un territorio che in epoche passate ha mostrato assiduo e particolare interesse alla causa rossonera. L’obiettivo è quello di iniziare a ripercorrere quanto fatto nella propria storia dal G.S. Folgore 1945 che per decenni è stata la squadra più rappresentativa della Valle del Belice.

AUTORE. Redazione