Nell’ambito della commemorazione del Giorno del Ricordo delle Vittime delle Foibe, l’Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo” ha ospitato una conferenza illuminante, intitolata “Foibe: Una Storia da Raccontare”, tenutasi nell’aula magna dell’istituzione. L’evento, organizzato con l’obiettivo di approfondire la memoria storica delle tragiche vicende legate alle foibe durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha visto la partecipazione di docenti, studenti e membri della comunità locale e, quale ospite, la Prof.ssa Loredana La Rocca, Presidente dell’UCIIM sezione Partanna. Presente l’Assessore alla P.I. Giusy Cavarretta. La Dirigente Anna Vania Stallone ha aperto i lavori e ha sottolineato l’importanza di trattare argomenti storici complessi come le foibe con sensibilità e chiarezza, stimolando gli studenti a esplorare criticamente la storia del proprio paese.

La Prof.ssa La Rocca, esperta di storia contemporanea e impegnata nella diffusione della conoscenza storica, ha offerto un contributo significativo alla comprensione degli avvenimenti legati alle foibe. Durante il suo intervento, ha evidenziato la complessità di questo capitolo oscuro della storia, soffermandosi sulla sofferenza delle vittime e sulle conseguenze sociali e culturali di quel periodo. Gli studenti presenti, partecipi e interessati, hanno avuto l’opportunità non solo di ascoltare ma anche di interagire attivamente con domande pertinenti e stimolanti.

Inoltre, alcuni studenti hanno arricchito ulteriormente l’atmosfera con la lettura di poesie, dando voce alle emozioni e alle riflessioni che le foibe evocano. Questo tocco artistico ha aggiunto una dimensione emotiva e umana alla conferenza, sottolineando l’importanza di esplorare la storia attraverso diversi mezzi espressivi.

Il Giorno del Ricordo delle Vittime delle Foibe è una giornata istituita per commemorare le vittime italiane di questi tragici eventi, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica per le generazioni future. La conferenza all’IC “Capuana-Pardo” ha rappresentato un momento di approfondimento e condivisione, che ha coinvolto attivamente gli studenti e la comunità, rendendo l’evento non solo educativo ma anche partecipato e coinvolgente.

