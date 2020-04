Dall’inizio dell’emergenza coronavirus si sono registrati 11 casi a Castelvetrano. Di questi, un paziente è già guarito, un altro si trova ancora ricoverato presso l’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala e altri 9 si trovano in isolamento domiciliare. Questa mattina, il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha chiarito – in un video realizzato da CastelvetranoSelinunte.it – che l’ultimo contagio registrato in città si riferisce a un «focolaio esterno», cioè una persona contagiata in un contesto diverso a quello cittadino.

Una precisazione che in qualche modo cerca di tranquillizzare la città: «non c’è alcun rischio di un focolaio a Castelvetrano». Rimane comunque alta l’attenzione delle autorità competenti e i cittadini sono invitati a uscire dalle proprie abitazioni sono per necessità.