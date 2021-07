Sono 14 i positivi al Covid-19 accertati all’interno di una struttura d’accoglienza per minori e ragazze madri di Partanna. Il focolaio si è sviluppato all’interno della struttura e i contagiati – molti bambini con pochi anni di vita – stanno bene. «Oggi registriamo un picco di positività che, fra l’altro, vede tra i contagiati bambini e giovani», ha scritto sui social il sindaco Nicola Catania. La città di Partanna era a zero casi: i 14 contagiati all’interno della struttura riportano così i casi positivi in città.

«Invito l’intera popolazione al rispetto delle norme igienico-sanitarie necessarie per prevenire e contenere ulteriori eventuali contagi». Partanna fa registrare anche un 15° caso di positività: è una ragazza tornata dalle vacanze in Spagna che sta rispettando la quarantena presso la propria abitazione.