ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 4 Marzo a partire dalle ore 9.00 alunni e docenti del Plesso R.Settimo e Dante Alighieri hanno voluto esprimere solidarietà nei confronti dei cittadini Ucraini e chiedere la Pace attraverso un flash mob.

Gli alunni si sono riuniti negli spazi antistanti gli ingressi della scuola e attraverso tutti i mezzi espressivi a loro disposizione hanno voluto “gridare” NO ALLA GUERRA; durante la manifestazione sono infatti risuonati a gran voce canti, slogan e inni , esibiti simboli e girotondi di pace.

Per l’occasione la scuola si è colorata di festa e gioia attraverso l’affissione di disegni e cartelloni sui corridoi e di suggestive bandiere della Pace sulle finestre .

Il flash mob si è concluso con l’esposizione, all’esterno dell’edificio scolastico, di uno striscione recante la scritta “PACE”.

L’iniziativa è stata realizzata in tempi record da docenti, personale scolastico ed alunni dell’Istituto sotto la spinta propulsiva della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Luisa Simanella “Se vuoi la Pace educa alla Pace” e grazie anche alla sensibilità del corpo docente.

«Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace» – così recita il preambolo dell’UNESCO del 4 novembre 1946.

Proprio per seminare la pace nello spirito dei piccoli alunni, sono stati predisposti percorsi formativi interdisciplinari,volti altresì ad accompagnarli verso un percorso di riflessione per superare e condividere le naturali angosce e preoccupazioni che stanno, loro malgrado, sperimentando e per riflettere su una conquista, quella della pace, che non va data mai per scontata.

“Come è noto l’umanità sta attraversando un momento storico molto critico e alle restrizioni sociali dettate dalla pandemia si sta aggiungendo negli ultimi giorni la paura per la guerra. In tale contesto appare inderogabile un’azione di maggiore sensibilizzazione da parte della scuola, rivolta alle nuove generazioni, sui temi della pace e della solidarietà tra i popoli. Continuiamo a credere che momenti come questo siano essenziali per far crescere negli alunni la consapevolezza che la pace è, sempre, l’unica vittoria per i popoli;”. – ha sottolineato l’Insegnante Maria Guzzo, Vice Preside della Scuola.

«Chi fa la guerra dimentica l’umanità, non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi di parte e di potere – ha detto durante l’angelus Papa Francesco – Chi ama la pace, conclude il Papa citando la Costituzione italiana, “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie, perciò Tacciano le armi ». –

E anche oggi attraverso questa manifestazione anche i più piccoli dal profondo del loro cuore hanno voluto gridare “TACCIANO LE ARMI, DIAMO UNA POSSIBILITA’ ALLA PACE!

Ins. Angela Scirè

Addetto Stampa 2 Circolo R.Settimo

AUTORE. Redazione