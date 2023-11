Il nostro direttore Max Firreri è stato eletto consigliere nazionale della Federazione italiana settimanali cattolici. L’elezione è avvenuta nell’ambito della XX assemblea nazionale ordinaria elettiva della Federazione a Roma. Della Fisc fanno parte 191 testate diocesane, tra cui “Condividere”, il giornale della Diocesi di Mazara del Vallo che Max Firreri guida oramai da anni. Insieme a Firreri è stato anche eletto consigliere nazionale il ragusano Emanuele Occhipinti, in rappresentanza di “Insieme”. Sono così tre i membri della regione Sicilia, in rappresentanza delle 12 testate siciliane, che siederanno in seno al Consiglio. C’è anche Marilisa Della Monica, membro di diritto del Consiglio nazionale nella qualità di delegato regionale della Fisc per la Sicilia, la cui elezione del 7 ottobre scorsa è stata formalmente ratificata dall’assemblea.

“I neo consiglieri, in questi 4 anni di consiliatura – ha detto Marilisa Della Monica – insieme a me rappresenteranno anche le esigenze delle piccole realtà come le nostre. Grazie a Peppino Vecchio per i suoi anni da delegato e a Pino Malandrino per quello fatto in questo pezzo finale di consiliatura”. “Grazie all’amica Marilisa che ha decisamente puntato sul rinnovamento e a tutte le delegazioni regionali che hanno sostenuto e determinato l’elezione. E’ un impegno di responsabilità che spero possa condurre al meglio”, ha commentato Max Firreri.

AUTORE. Redazione