È stato firmato oggi, 23 Marzo, il protocollo d’intesa tra il Comune di Castelvetrano e l’Associazione Plastic Free, ufficializzando un rapporto che va avanti ormai da due anni circa. Nello specifico, l’Accordo prevede la realizzazione di una serie di attività di sensibilizzazione con iniziative mirate come: appuntamenti di raccolta plastica e rifiuti; lezioni di educazione ambientale nei plessi scolastici; informazione e sensibilizzazione sui social; passeggiate ecologiche nel territorio e segnalazione di abbandoni abusivi di rifiuti.

Dal canto suo il Comune si occuperà di supportare le iniziative di raccolta concedendo il patrocinio, autorizzando le attività sul territorio e garantendo l’intervento dell’azienda Sager srl per il corretto smaltimento. Lo scopo del Protocollo è proprio quello di creare una più stretta sinergia tra l’Istituzione comunale e l’Associazione, con l’ obiettivo di crescita e miglioramento verso le tematiche ambientali e lo sviluppo di nuovi progetti. Il Protocollo è stato sottoscritto dal Sindaco Enzo Alfano e dall’Associazione PlasticFree, rappresentata dalla referenti locali, Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna.

La firma di questo Protocollo rappresenta per noi volontari un segnale importante, che non solo va a consolidare una collaborazione che riteniamo molto preziosa e sperimentiamo ormai già da tempo, ma che ci permette anche di lavorare su una tematica che ci sta molto a cuore, ovvero l’ambiente che ci circonda. Cosi come ci permette di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla pericolosità degli abbandoni di plastica, operando con azioni concrete soprattutto attraverso l’organizzazione di giornate di raccolta rifiuti e passeggiate ecologiche.

Le referenti Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna

AUTORE. Redazione