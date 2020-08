“E’ molto importante pensare che per fare questo lavoro, bisogna mettersi nelle mani di un medico che ci assicuri la serenità. Qui a Castelvetrano è accaduto il miracolo” Con queste parole, Fioretta Mari, racconta del suo incontro a Castelvetrano con il Dr. Filippo Daniele Clemente, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica.

Nella sua carriera, la Mari ha collaborato con grandi attori quali Vittorio Gassmann, Massimo Troisi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e Pino Caruso. Ha girato il mondo per i suoi oltre 150 spettacoli teatrali, da New York a Londra, da Parigi a Mosca, passando per Berlino, Rio de Janeiro e Montevideo. Negli ultimi anni, ha acquisito molta fama, soprattutto fra i giovani, grazie al programma tv “Amici di Maria De Filippi” in onda su Canale 5, in cui ha svolto il ruolo di insegnante di dizione e recitazione.

La strada di Fioretta Mari si è incontrata con quella giovane chirurgo castelvetranese che oggi ha accolto l’artista nella sua clinica presso la Casa di Cura Vittoria, una struttura sanitaria immersa nel verde, fondata dall’On. Prof. Vito Li Causi. Non sono stati i templi di Selinunte o le meravigliose spiagge del nostro territorio a catturare l’attenzione dell’illustre “turista” ma la professionalità e le doti umane di un giovane medico della nostra città. “Castelvetrano è un posto molto bello ma lontano – ha aggiunto la Mari – Proprio in questa zona è avvenuto il miracolo, c’è questo dottore che non inveisce nella persona ma aiuta la donna nella maniera più serena”