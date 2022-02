ASCOLTA L'ARTICOLO

C’è tempo sino al 27 febbraio per visitare la mostra con sculture di pietra arenaria realizzate da Giovanni Puntrello allestita al centro commerciale “Belicittà” di contrada Strasatto a Castelvetrano. La mostra è stata inaugurata alla presenza, tra gli altri, del critico d’arte Tanino Bonifacio e dei sindaci di Partanna Nicola Catania e di Gibellina Salvatore Sutera. A fare da madrina Bia Cusumano. Questa allestita a “Belicittà” non è la prima mostra per Puntrello. Ha già esposto le sue opere a San Giuliano Milanese Rocca Brivio Sforza e poi l’esposizione “Dante La Divina commedia”, in omaggio al sommo poeta in occasione del VII centenario. Per questo allestimento a “Belicittà” è stato pubblicato un nuovo catalogo curato dal critico d’arte Roberta Tosi.

AUTORE. Redazione