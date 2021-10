ASCOLTA L'ARTICOLO

Lo scorso 25 ottobre con con il consenso unanime dei soci presenti all’incontro, sono state rielette le nuove cariche sociali dei Finestrelle Bikers Santa Ninfa. Antonino Catalano è stato confermato Presidente. Ecco tutte le cariche: Vice Presidente Vincenzo Martino, Assistente di Presidenza Christian Maria Carlino, Segretario Antonino Grimaldi, Assistente di Segretaria Francesco Bianco

La società sportiva, costituita nel 2014, negli ultimi anni ha fatto crescere diversi campioni regionali nell’ambito della MTB. “Gli obbiettivi sono sempre più ambiziosi – si legge in una nota dell’asd – in primis far crescere il movimento ciclistico in tutte le sue forme ma senza dimenticare l’indotto territoriale creato dagli eventi di alto livello da tempo inseriti nei prestigiosi calendari di rilevanza nazionale”. I tesseramenti del nuovo anno sportivo sono già disponibili a tutti gli appassionati basta collegarsi sul sito finestrellebikers.it

