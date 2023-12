Si prospetta un fine settimana ricco di eventi natalizi a Castelvetrano a cura della Pro Loco Selinunte. Si parte Giovedì 14 con l’apertura della Collettiva di Pittura “5×3”, dei premiati della VII edizione di “Un Tuffo nell’Arte – Memorial Lia Calamia” che si è svolta lo scorso 3 settembre al Parco Archeologico di Selinunte.

Calogero Risalvato, Aurelio Sarzana e Silvia Puccini, oltre le opere premiate all’estemporanea di settembre, presenteranno altri lavori per una collettiva ricca di suggestioni. La mostra, curata dal Critico d’Arte prof. Tanino Bonifacio e allestita presso la Collegiata dei SS Pietro e Paolo, vedrà il vernissage alle 18.30 di giovedì 14 dicembre.

Sempre alla Collegia dei SS Pietro e Paolo è viisitabile la mostra “Copie d’Autore” nella quale sono esposte interpretazioni di opere di grandi artisti, Renoir, Klimt, Gaugin, Monet, Van Gogh, De Lempicka, Accardi, Scuola Fiamminga. Attraverso la rivisitazione delle opere, gli artisti riescono a suscitare, con studio e passione, emozioni e pensieri, valorizzando e promuovendo l’interesse per l’arte pittorica e il contesto storico-culturale legato all’opera. Le interpretazioni sono state realizzate da Lia Calamia, Daniela Lucentini, Rosaria Scurti, dalla scuola Lighea di Castelvetrano e dalla scuola parmense.

Venerdì 15 Dicembre alle 18.00 presso la Collegiata dei SS Pietro e Paolo, in collaborazione con Movimento per la Vita di Castelvetrano, Movimento Cristiano Lavoratori Sicilia e Forum delle Associazioni Familiari Trapani si svolgerà la XII Edizione di “Quando il Natale diventa Poesia e Canto”, recital nato da un’idea di Ignazio Butera e Matteo Chiaramonte, quest’anno dedicato al tema “Rispetto del Genere Donna”.

Il week end si arricchisce delle installazioni natalizie realizzate presso l’ex Archivio Storico di Via Garibaldi. con l’Ufficio Postale di Babbo Natale dove i bambini potranno scrivere la letterina e consegnarla direttamente a Babbo Natale, che aspetta grandi e piccini per un sorriso e una foto. Sempre presso l’ex Archivio Storico è visitabile una meravigliosa mostra dei Presepi, tra cui spicca il Presepe Meccanico Comunale allestito magistralmente da Dora Bologna e Teresa Esposito.

Sempre in Via Garibaldi, presso la struttura ricettiva Xeniahome, è possibile visitare “Mater”. Nell’ottica di una maggiore valorizzazione di valenti artisti siciliani e non, in occasione delle festività natalizie, tra le altre attività la Pro Loco Selinunte propone un cammino di ricerca, pensiero e riflessione sul tema della maternità, declinato con la voce latina “Mater” che rivela un significato più profondo, quale “madre, sposa, moglie; genitrice di figli” ma anche “sorgente, fonte; maternità; madre come causa, origine, radice”. In questo tempo in cui i comportamenti dell’uomo ci spingono a riflettere sull’essenza della vita, “Mater”, visivamente ed artisticamente, rappresenta l’espressione migliore di elaborare e sviluppare la condizione dell’essere madre. Alla Collettiva espongono i contemporanei Nino Tortomasi, Daniela Lucentini, Lia Calamia, Giusy Currò, Marilena Leggio, Daniele Magro, Nuccia Rapisardi, Cristina Russo, Susanna Caracci, e l’iniziatore della “scapigliatura” in pittura, Tranquillo Cremona.

Infine, non di certo per importanza, sempre presso Xeniahome è stata allestita la Mostra delle Ceramiche Artistiche dei Maestri saccensi Giuseppe Arena e Gaspare Cascio.

Le Mostre e le installazioni sono aperte dalle 17 alle 20. Per informazioni e contatti 339/5898056 e 393/4379189

AUTORE. Redazione