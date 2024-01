L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale ha approvato e finanziato il progetto “Conosciamo il Liberty” presentato dall’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo, a seguito della circolare assessoriale n.23 del 15/11/2023, finalizzata a promuovere interventi in favore delle II.SS. di Istruzione Secondaria della Sicilia che facilitino la comprensione dell’importante fase storica legata al Liberty quale strumento interpretativo di valori storici, culturali, funzionali e socio simbolici. Il progetto presentato dall’Istituto castelvetranese, risulta tra i tre approvati per la Provincia di Trapani, infatti sono destinatari di finanziamento anche due Istituti della Città capoluogo.

Le attività progettuali saranno concluse entro il corrente a.s. ed interesseranno tre classi terze della Scuola Secondaria di I grado, due del plesso Medi e una classe del plesso Pappalardo, che stanno affrontando nel percorso curriculare tale epoca storico-artistica; esso consiste in un percorso interdisciplinare sulla Belle Èpoque ed il Liberty nel suo contesto storico globale e nelle sue espressioni artistiche, valorizzando il patrimonio architettonico artistico e culturale del Liberty presente nel territorio regionale e locale per promuovere negli studenti una maggiore conoscenza e senso di appartenenza al proprio territorio; verranno analizzati anche i personaggi di spicco, le implicazioni socio-economiche e le evoluzioni in campo scientifico e tecnologico. In particolare verrà studiato il Liberty siciliano e le architetture che Ernesto Basile realizza a Palermo per la famiglia Florio con elementi propri dell’Art Nouveau. Ma la maggior parte dell’approfondimento sarà dedicato alla storia del Palazzo Signorelli, sito in via XXIV Maggio a Castelvetrano e realizzato da Bartolomeo Signorelli, industriale e amministratore dei Florio nel territorio, il luogo simbolo della storia della famiglia distintasi tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento per le sue attività imprenditoriali.

Il progetto in coerenza con la circolare prevede la realizzazione di incontri sulla tematica con esperto esterno e visite di studio nei siti del Liberty a Palermo e a Castelvetrano. L’attività di studio sarà presentata al pubblico attraverso azioni di divulgazione e promozione in un incontro finale aperto alla cittadinanza con una visita guidata presso Palazzo Signorelli, dove i ragazzi faranno da giovani ciceroni.

L’Istituto da molti anni mira a promuovere e far maturare nei propri studenti la consapevolezza del valore della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della propria città, e questo finanziamento rappresenta una ulteriore affermazione della validità della propria offerta formativa e delle capacità professionali dei Docenti che vi operano.

AUTORE. Redazione