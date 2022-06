ASCOLTA L'ARTICOLO

Ennesimo finanziamento per il Comune di Partanna da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale, con decreto dirigenziale, per lavori di ripristino e rifacimento di una strada rurale del territorio. Il finanziamento, previsto nella sottomisura 4.3.1 del PSR Sicilia 2014/2022 per l’importo di circa 652 mila euro, riguarda lavori da effettuare sulla strada rurale “Pecorelle-Santa Barbara”. Soddisfatto il sindaco, Nicolò Catania, che dice: “La ristrutturazione di strade rurali è fondamentale per il rilancio del comparto agricolo e non solo, per garantire l’accessibilità ai fondi da parte dei proprietari delle aziende agricole, ma anche per una adeguata percorribilità a servizio delle aziende agrituristiche. Lavoriamo costantemente per sopperire ad anni di disattenzione della politica regionale, che hanno contribuito ad incrementare il deficit infrastrutturale delle strade rurali; deficit che da tempo costituisce una rilevante criticità del territorio. Ci siamo posti tale impegno come priorità lavorando ad una intensa progettualità che consentisse di accedere ai finanziamenti, comunitari e non solo, così da provvedere alla sistemazione e alla manutenzione delle strade rurali”.

AUTORE. Redazione