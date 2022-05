ASCOLTA L'ARTICOLO

Si terrà venerdì 6 maggio 2022 la Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2022, competizione promossa dall’A.I.P.M., Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guidi”, rivolta agli alunni della scuola primaria, agli studenti della secondaria di I grado e del biennio delle superiori, giunta alla decima edizione. La forte motivazione dei docenti e il desiderio di promuovere negli alunni una grande passione per lo studio della Matematica hanno permesso di proseguire il cammino iniziato anni addietro e di conseguire brillanti risultati, con la conferma per il quinto anno consecutivo di Scuola Polo del Giochi Matematici del Mediterraneo per la provincia di Trapani e di Agrigento. L’Insegnante Anna Maria La Rocca, che da diversi anni coordina tutte le attività, ha guidato gli alunni in questo importante percorso formativo vissuto all’insegna del gioco e della sana competizione, senza mai trascurare l’obiettivo primario che si prefigge l’Associazione Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guidi”: la divulgazione della matematica in un contesto di gioco per costruire un atteggiamento positivo della disciplina, attivando processi di pensiero significativi, sviluppando le potenzialità dei ragazzi, al fine di ottenere competenze adeguate attraverso strategie didattiche innovative. Si è raggiunto così lo scopo di ravvivare l’interesse e la curiosità per la matematica, in una veste non strettamente scolastica, ma idonea a favorire l’approccio ai procedimenti logici che la caratterizzano. I quesiti infatti, posti sotto forma di gioco, si ispirano a modelli logico- matematici e a tecniche di problem solving. L’alunno Gabriele Pasini, dopo aver superato le varie fasi, è tra gli alunni finalisti e affronterà la prova della finale nazionale per la categoria P3. La Dirigente Scolastica, Maria Luisa Simanella, sottolinea l’importanza dell’attività che, riuscendo a mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che gareggiano con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, permette di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica e offre opportunità di partecipazione ,di integrazione e di valorizzazione delle eccellenze.

Ins. Angela Scirè

AUTORE. Redazione