L’incidente è avvenuto in via Cavour, nel centro di Vittoria. Forse a causa di un malore il disabile è caduto dalla carrozzina ma alcune persone, hanno ripreso la sua agonia. In breve si è formato un piccolo assembramento di curiosi che ha richiamato l’attenzione di una squadra di polizia municipale.

Sono stati i vigili urbani a chiedere l’intervento del 118 ma quando i soccorsi sono arrivati l’uomo era già morto. Subito dopo i video e le immagini del disabile per terra sono state postate sui social prima che i familiari della vittima, che aveva 60 anni, fossero avvertiti.

Fonte: ANSA.