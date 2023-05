ASCOLTA L'ARTICOLO

Altro giro altra corsa, stavolta i pennelli e il make up della nostra artista castelvetranese, Anna Barbaresi con la collaborazione di Fiorenza Barbaresi, sono atterrati al film festival de la Comèdie. Il Monte Carlo film festival è una rassegna cinematografica internazionale, interamente dedicata alla commedia. Questa manifestazione vanta ogni anno la partecipazione di personaggi del mondo della commedia internazionale e dello spettacolo, di grandi registi ed artisti di fama mondiale.

Organizzato dal 2001 da Ezio Greggio e da Mario Monicelli al Grimaldi Forum di Monte Carlo, quest’anno si è svolto dal 24 al 29 aprile festeggiando proprio in quei giorni la XX edizione del Monte Carlo Film Festival de la Comédie. Grande novità, la direzione artistica del make up per la Barbaresi, partita con il team Celebrity Beauty per l’evento si è occupata del trucco della donna di punta della serata: la presentatrice Elenoire Casalegno.

Emozioni e sensazioni straordinarie ci racconta Anna che coinvolta in questo meraviglioso progetto, ha avuto la possibilità non solo di lavorarci ma di essere ospite per la serata della premiazione e la serata antecedente a questa, presso lo yachting club. Un turbine di colori misti a stupore per i luccichìi del jet set che lasciano sempre il segno; e a lei, l’onore di essere presente grazie anche alla grande professionalità che ha saputo dimostrare negli anni del suo lavoro.

AUTORE. Patrizia Vivona