Si chiama Filippo Gargano, il giovane di Partanna in gara per il concorso “Il + Bello D’Italia”. Una vetrina per ragazzi dai 18 ai 30 anni la cui premiazione avverrà il prossimo 9 febbraio nella Città di Sanremo. Filippo lavora presso l’azienda di famiglia ed ha maturato negli anni diverse esperienze nel campo della moda posando per alcune delle più importanti maison. Negli anni, ha coltivato anche una particolare dedizione per la musica e ha inciso lo scorso anno un singolo insieme a Clara Swann

Filippo ha ricevuto il pass per la finale per concorso “Il + bello d’Italia” dopo essersi classificato al secondo posto in occasione delle selezioni regionali che si sono svolte a Santo Stefano di Camastra. Alto oltre 180cm, moro e occhi chiari, incarna l’ideale di bellezza italiana e dalla sua città parte il tifo affinché possa aggiudicarsi il riconoscimento che nel passato ha lanciato la carriera di attori e modelli.