Filippo Cutrona è stato eletto, stamani, presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Trapani. Cutrona, 65 anni di Campobello di Mazara, già segretario generale della Cgil di Trapani e della Fiom Cgil, è stato proposto dalle Organizzazioni sindacali ed è stato eletto all’unanimità dai componenti del Comitato che rappresenta i lavoratori, i datori di lavoro, l’amministrazione regionale e l’amministrazione dello Stato.

Il neo presidente del Comitato provinciale dell’Inps, che subentra ad Alberto Barbata, durerà in carica quattro anni. “Ritengo che sia necessario – dice il neo presidente Cutrona – che l’Inps non sia percepito dalle cittadine e dai cittadini come un ente in contrapposizione alla risoluzione dei problemi degli utenti. In questo senso, il ruolo del Comitato deve essere considerato un supporto all’attività dell’Inps e, soprattutto, deve essere quello di dare un indirizzo sociale e politico all’Istituto nel territorio. Avere riscontrato nella mia elezione – conclude Cutrona – la condivisione delle mie dichiarazioni programmatiche mi lascia ben sperare che faremo un lavoro sinergico nell’interesse dei cittadini del territorio trapanese”.

Biografia Filippo Cutrona

Filippo Cutrona, 65 anni di Campobello di Mazara, è da sempre impegnato in politica e nella Cgil.

Sin da giovane si è impegnato in politica ricoprendo il ruolo di dirigente della Fgci e successivamente del Partito comunista italiano, di cui è stato segretario comunale, a Campobello di Mazara, dal 1988 al 1990, anno in cui è avvenuta la svolta della Bolognina e la costituzione del Partito democratico della sinistra.

Nel 1990 viene eletto consigliere comunale del Comune di Campobello di Mazara.

Dal dicembre del 1991 e fino al 1996 si dedica a tempo pieno all’attività sindacale ricoprendo l’incarico di segretario comunale della Camera del Lavoro di Campobello di Mazara.

Nel giugno del 1996 viene eletto segretario della Camera del Lavoro di Castelvetrano, diventando punto di riferimento del territorio del Belice.

Nel settembre del 2006 viene nominato componente del dipartimento d’organizzazione della Cgil di Trapani.

Nel luglio 2007 viene chiamato a far parte della segreteria provinciale della Cgil ricoprendo il ruolo di segretario d’organizzazione.

Dal 2008 fino al 2018 è segretario generale della Fiom Cgil di Trapani.

Dal 2013 al giugno del 2021 è segretario generale della Cgil di Trapani.

Da oggi è il presidente del Comitato provinciale dell’Inps.

