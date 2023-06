ASCOLTA L'ARTICOLO

È stata organizzata dalla Fildis di Castelvetrano una serata conclusiva dell’anno sociale cui è seguito un momento conviviale che ha visto la partecipazione di quasi tutte le socie. Durante la piacevole serata la prof.ssa Barbara Vivona ha ricordato i momenti più significativi trascorsi nell’anno della sua presidenza e la realizzazione di service, degli eventi culturali e sociali portati con passione a compimento, ha ringraziato le socie che l’hanno aiutata con impegno, constatando il clima di amicizia e collaborazione che ha caratterizzato questo anno di lavoro. Le attività presentate durante l’ anno sociale hanno messo in evidenza la vita di una bella associazione che ha voluto uscire dagli ambiti del proprio circolo per proiettarsi verso la comunità territoriale di riferimento e per conoscere altre realtà, come quella dei giovani talenti palermitani avviati alla musica da un progetto di volontariato che li aiuta negli studi e ad entrare in Conservatorio. A tal scopo la Fildis ha organizzato l’evento ” Piccoli talenti in concerto”- un dono per sostenere gli studi, svoltosi il 19 dicembre nella chiesa di San Domenico, una iniziativa in sinergia tra Aps di Palermo, associazioni e clubs services di Castelvetrano che hanno collaborato alla raccolta fondi. L’ evento di solidarietà ha avuto poi il suo epilogo a Palermo in un ensemble musicale alla presenza di volontari, artisti ed attori sociali che riescono ad utilizzare la musica per fare inclusione sociale. Il sentimento di solidarietà si è fatto forte anche con eventi di beneficenza, come quella fatta ai bambini del Villaggio di Babbo Natale allestito a Marinella di Selinunte.

E rivivendo i momenti salienti della vita associativa si sono ricordate altre iniziative che hanno riguardato incontri con autorevoli autori di libri svolti a palazzo D’Alì di Trapani, nella chiesa di San Domenico di Castelvetrano, poi un evento celebrativo della Giornata Internazionale della Donna, studi conferenze, salotti letterali . E ancora, ad un secolo dalla fondazione, la nostra Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori -FILDIS, ha festeggiato con un congresso nazionale on line, dove alcune presidenti hanno parlato delle diverse attività e della lunga e prestigiosa storia dell’ associazione. – Sono soddisfatta del lavoro svolto durante quest’anno. Abbiamo mostrato apertura e voglia di partecipare alle attività con spirito di amicizia, aggregazione e di condivisione. La fattiva collaborazione ci consentirà di sostenere tanti altri progetti futuri – queste le parole della presidente Fildis nel congedare le socie, che, comunque, si sono date appuntamento per organizzare altri eventi culturali, enogastronomici, ricreativi durante l’estate. Si terrà dunque aperto un ventaglio culturale che ancora terrà impegnate tutte le socie della Fildis

AUTORE. Redazione