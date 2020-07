Che siano le stelle, quell’incanto di una sera d’estate, quella leggerezza dell’atmosfera che si fa calda e inebriante.

Che sia il luogo incantato e selvaggio, che trasporta la tua mente altrove, che sia il nettare di bacco a esaltare i tuoi sensi affinchè nulla sia lasciato al caso.

Un filo rosso che lega tutto ciò che ci sta intorno, in una serata, tramutata in notte, in cui l’uomo si lascia coinvolgere.

Giovedì 6 Agosto 2020 a partire dalle 18.00 presso i vigneti La Gelsomina- Borgo di Presa, prenderà vita “Filari divini”, Notturna in vigna.

Intendere il vino come connettore e sistema per valorizzare il confronto, il territorio e le eccellenze. È il genius loci a essere protagonista assoluto declinato con arte, letteratura, musica e unito dal filo rosso che è il vino.

Si riparte dalla vigna per connettere, emozionare e affascinare. È qui, nella sua varietà e unicità che si innesca il culto del bello, dello straordinario.

Banchi di assaggio, mastrerclass, visite notturne ai vigneti, salotto letterario, brindisi al tramonto e Mixology saranno alcuni degli ingredienti che animeranno la prima edizione di Filari Divini.

La nostra isola terra inconsapevole di bellezza estrema, ricca di semi che rendono unico il suo essere, catturerà in una serata d’estate, complice il vino dalle sue mille sfaccettature, l’astrattezza dei nostri sensi, regalando una notte di arte, musica, letteratura e leggerezza.

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO ONLINE

https://sciroccolab.it/prodotto/filari-divini-6-agosto-2020-biglietto-degustazione/INFO PRENOTAZIONE

whatsapp Marco 3711822666 whatsapp Marco 3711822666

INFO AZIENDE

Francesco 3493612670

PROGRAMMA ore 18,30 apertura banchi d’assaggio ore 18,45 zona prato salotto La Gelsomina: Dal Belìce all’Etna, walking tasting con le anteprime e le novità di Tenute Orestiadi – La Gelsomina ore 19 zona pergola brindisi con gli Spumanti dell’Etna ore 19,30 zone case alte MASTERCLASS a cura di Fondazione Italiana Sommelier

I bianchi. Alla scoperta dell’oro dei Vulcani ore 19,45 tra i filari HAPPENING Vino&Moda a cura di L’officina dell’ago e filo, Martina Barbagallo, Ivanna Cubillos Casas, Sefora Gallo ore 20 zona prato SALOTTO LETTERARIO a cura di Naxos Legge