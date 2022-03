ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di suolo pubblico finalizzato allo svolgimento delle fiere di San Giovanni il (24.06.2022) e Tagliata il (18.09.2022) del comune di Castelvetrano.

Gli operatori commerciali per l’anno 2022, possono inoltrare le relative istanze di concessione SUOLO PUBBLICO a pena decadenza, entro e non oltre giorni 45 antecedenti dalle date fissate, fiera di San Giovanni giorno 24 Giugno 2022 e fiera della Tagliata giorno 18 settembre 2022, con le seguenti modalità operative di invio “esclusivamente” utilizzando la procedura informatica all’uopo predisposta (Sito web) dal portale istituzionale comune.castelvetrano.tp.it e cliccando nel settore commercio – sotto “settore commercio al dettaglio in area pubblica” – e sotto “settore autorizzazione temporanea commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico”.

Le istanze presentate e/o pervenute in forma cartacea sono di fatto sono considerate nulle e prive di ogni efficacia concessoria.

AUTORE. Redazione