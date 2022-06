ASCOLTA L'ARTICOLO

Mancano una ventina di giorni alla fiera del Santo Patrono di Castelvetrano ed il Comune ha ha pubblicato un AVVISO PUBBLICO sul sito internet dell’Ente, rivolto agli operatori commerciali che intendono partecipare al mercatino della Fiera di San Giovanni per l’anno corrente.

Gli operatori commerciali per l’anno 2022, possono inoltrare istanza di concessione SUOLO PUBBLICO a pena decadenza, entro e non oltre il giorno 21 del mese di Giugno 2022, per la partecipazione alla fiera padronale di San Giovanni del 24 Giugno 2022, con le seguenti modalità operative di invio “esclusivamente” utilizzando la piattaforma informatica impresainungiorno (www.impresainungiorno.gov.it “impresainungiorno) selezionare settore commercio – sotto “settore commercio al dettaglio in area pubblica” – e sotto “settore autorizzazione temporanea commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico”. ATTENZIONE: Le istanze presentate in forma cartacea sono di fatto considerate nulle e prive di ogni efficacia concessoria.

