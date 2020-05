Il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, rende noto che è stato pubblicato un AVVISO PUBBLICO sul sito internet dell’Ente, rivolto agli operatori commerciali che intendono partecipare al mercatino della Fiera di San Giovanni per l’anno corrente, fermo restando l’obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di Covid-19.

L’avviso è rivolto ai mercatari che ad oggi non hanno ancora presentato la domanda di partecipazione. E’ possibile presentare la relativa istanza di concessione di suolo pubblico entro e non oltre il giorno 10 giugno 2020, esclusivamente mediante posta elettronica al seguente indirizzo poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it. Trovate in calce a questo articolo, il modello 04 “istanza mercatini” che è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.castelvetrano.tp.it

I moduli devono essere inviati unitamente all’autodichiaranzione antimafia nonchè, se dovuta, alla ricevuta di pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (da contattare direzione tributi – via della rosa).