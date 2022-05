Oggi pomeriggio, alle ore 18, a Partanna, verrà inaugurata la panchina “Io esisto”, realizzata dal Comune, in collaborazione con Algea Sicilia e il patrocinio dell’Associazione Siciliana Malati Reumatici, con l’obiettivo di sensibilizzare il riconoscimento della fibromialgia e del dolore cronico. La panchina viola verrà installata in via Gramsci. All’evento saranno presenti il sindaco Nicolò Catania, l’assessore alla cultura Noemi Maggio, il parroco don Antonino Gucciardi, Ines Sutera, Presidente di Algea Sicilia e Castrenze Accardo, medico di Medicina generale.

Con l’inaugurazione della panchina l’Amministrazione comunale vuole così tenere alta l’attenzione sulla sindrome Fibromialgica, malattia complessa e debilitante, caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso e astenia, associato a rigidità e a una vasta gamma di disturbi funzionali (tra cui cefalea, colon irritabile, disturbi del sonno e cognitivi). Oggi la sindrome Fibromialgica colpisce circa 2 milioni di persone in tutta Italia.