Giorno 18 giugno ore 19.00 durante la trasmissione “C’è Lisa” della giornalista Lisa Dalla Noce, si terrà uno speciale dedicato alla Fibromialgia e per la prima volta sarà reso edito il brano scritto per l’Associazione Nazionale Libellula Libera, dalla cantautrice Francesca Impallari, nostra concittadina, dedicato e donato con spirito di generosità profonda all’Associazione Libellula Libera che dal 2017 si prende cura, tutela e si occupa della Sindrome Fibromialgica come malattia reumatica, lottando per il suo riconoscimento come patologia cronica ed invalidante.

Il brano dal titolo “Prenditi cura di me” con le musiche di Martina Pagliarello, giovane e talentuosa figlia di Francesca Impallari è stato arrangiato dal maestro Gaspare Federico, musicista Campobellese. Saranno presenti all’evento che andrà in diretta sulla pagina fb di Lisa Dalla Noce, la nostra concittadina Bia Cusumano, Referente Regionale Sicilia Libellula Libera, impegnata in prima fila per una corretta informazione e sensibilizzazione sulla Fibromialgia, Francesco Piccerillo, Presidente Nazionale di Libellula Libera e Caren Chuna, Vicepresidente di Anfibro, Associazione Brasiliana che si occupa di Fibromialgia e che collabora in maniera assidua con Libellula Libera. Il brano che nasce dalla sinergia e collaborazione tra le nostre concittadine Francesca e Bia, unite da profonda stima ed affetto a Gaspare Federico, invita tutti noi a prestare la nostra massima attenzione ad una parola sacra: la cura. Poiché dalla “cura”, non solo in termini farmacologici, può nascere la possibilità di riscatto per ogni forma di patologia. Nessuno si salva da solo. E “chi non si fa carico del dolore altrui non è degno di essere chiamato uomo”, così scriveva Alda Merini, illustre poetessa Italiana. Solo chi Ama, Cura. Solo la Cura è Amore.