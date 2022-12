ASCOLTA L'ARTICOLO

Incendio in un’abitazione di via Sicilia a Castelvetrano. Oggi pomeriggio le fiamme si sarebbero sviluppate da una catasta di legna che si trovava ammassata in una veranda al primo piano dell’edificio. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato i danni causati dall’incendio. Le fiamme, infatti, hanno interessato solo la parte esterna dell’immobile.

AUTORE. Redazione