Venerdì 6 novembre alle ore 15,30 presso l’Ufficio del Sindaco di Castelvetrano è prevista una visita Istituzionale del Vice Ministro Giancarlo Cancelleri che incontrerà il Sindaco, la Giunta ed il Presidente del Consiglio Comunale. Lo stesso si recherà altresì in visita presso l’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano in occasione della fiaccolata promossa dal Coordinamento Comitati per la salute Sicilia tra i quali anche il gruppo “Orgoglio Castelvetranese”

A partire dalle ore 18.00, le comunità aderenti alla battaglia comune presenzieranno i piazzali dei rispettivi ospedali siciliani con una fiaccola/candela accesa, un segnale di esistenza e resistenza per la classe dirigente, simbolo anche di speranza e crescita della cooperazione tra territori. Contro lo smantellamento del sistema sanitario, contro le privatizzazioni, per una sanità pubblica, efficiente ed a misura dei territori