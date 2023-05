ASCOLTA L'ARTICOLO

Festa a Castelvetrano per la signora Paola Pocorobba. Lo scorso 12 maggio ha festeggiato cento anni circondata dall’immenso amore della sua famiglia. Rimasta vedova ad appena 23 anni, nonna Paola non ha avuto una vita facile. Il marito Francesco Signorelli rimase infatti vittima durante la Seconda guerra mondiale. Dopo la perdita del marito, insieme al figlio Antonio, che oggi ha 83 anni, la signora Paola decise di trasferirsi a Roma dove ha vissuto per 30 anni dedicando la sua vita ad aiutare il prossimo partecipando attivamente alle attività della chiesa parrocchiale di San Giuseppe Cafasso nel quartiere Tuscolano della capitale. Negli anni 90 è tornata a vivere a Castelvetrano godendo della compagnia della nipote Annamaria Crimaudo che insieme alla sua famiglia si prendono cura di lei. Oggi nonna Paola vive una vita serena, punto di riferimento per tutte le persone che le stanno vicino.

AUTORE. Redazione