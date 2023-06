ASCOLTA L'ARTICOLO

Raggiungere i 100 anni di vita è sempre un traguardo importante che merita di essere festeggiato. La signora Giovanna Antonina Gioia di Santa Ninfa oggi ha soffiato le candeline sulla torta di compleanno per il secolo di vita raggiunto, condividendo la gioia di questo importante traguardo con la figlia Nina, Giuseppina e Nadia, operatrice e responsabile della comunità “Calissene” ed il legale responsabile della “Itaca srl” Daniele Truglio. Era presente anche il neo sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri. Nonna Antonina che gode di ottima salute, ha ringraziato tutti i presenti per la festa organizzata presso l’alloggio per anziani “Itaca”.

AUTORE. Redazione