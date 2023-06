ASCOLTA L'ARTICOLO

Festività di San Giovanni Battista (patrono della città), da martedì 20 a sabato 24 giugno, nell’omonima parrocchia a Castelvetrano. Ecco il programma. Martedì 20: ore 19 (parrocchia San Giovanni Battista), santa messa presieduta da don Gaspare Tortorici; ore 21 (piccolo teatro San Giovanni, ingresso via Piave), commedia “Civitoti in pretura”, a cura di Unitre. Mercoledì 21: ore 19 (parrocchia San Giovanni Battista), santa messa presieduta da don Rino Randazzo; ore 21 (in parrocchia), concerto del coro della chiesa madre diretta da Mariella Zancana, al pianoforte F. Pecorella ed E. La Scala al vibrafono. Giovedì 22: ore 19 (parrocchia San Giovanni Battista), santa messa presieduta da Elkin Baron; ore 21 (parrocchia San Giovanni Battista), concerto “Note…d’estate”, con i giovani pianisti della maestra M. Zancana. Venerdì 23: ore 17,30 (presso base scout in via Seggio, 82), giochi e merenda col gruppo scout Agesci Castelvetrano; ore 19 (parrocchia San Giovanni Battista), santa messa presieduta da don Giacomo Putaggio; ore 21 (parrocchia San Giovanni), “Giovanni Battista l’ultimo dei profeti e il primo degli apostoli. Preparare, discernere, diminuire”. Sabato 24: ore 9 (parrocchia San Giovanni), santa messa presieduta da don Giuseppe Ivan Undari; ore 17 (piazza Carlo d’Aragona e Tagliavia), rievocazione storica su San Giovanni, a cura dell’associazione “La Perla Imperiale”; ore 17,15 (aula consiliare), incontro del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella con le autorità; ore 19 (parrocchia San Giovanni), santa messa presieduta dal Vescovo; ore 20, processione del simulacro; ore 21,30 (sagrato della parrocchia San Giovanni), “Luci e ombre”.

