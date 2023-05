ASCOLTA L'ARTICOLO

Fede e folcrore, pietà popolare e devozione antica per la Santa dei casi Impossibili. Il prossimo 22 maggio a Castelvetrano l’attesa

processione in onore di Santa Rita, che dopo il grande successo della XXI edizione del Corteo Storico dedicato alla Santa che si é svolto lo scorso 14 maggio, si passerà all’aspetto religioso e devozionale, volutamente distinto da quello prettamente rievocativo-teatrale.

La festa religiosa sarà introdotta da una serie di celebrazioni liturgiche presso la chiesa della Madonna della Salute, legata tradizionalmente al culto Ritiano essendo sede di un antico convento agostiniano fin dal 1624.

Il programma inizia Giovedì 18 maggio: ore 17, corona in onore di Santa Rita e 15º Giovedì in onore della Santa; ore 17,30, santa messa. Venerdì 19: ore 17, corona in onore a Santa Rita; ore 17,30, santa messa. Sabato 20: dalle ore 17,30, corona in onore di Santa Rita e, a seguire, santa messa con benedizione delle rose. Domenica 21: dalle ore 10,30, corona in onore a Santa Rita e, a seguire, santa messa e benedizione delle rose, presieduta da don Onesimo Kamau Kariba, già parroco della parrocchia; dalle 17,30, corona in onore a Santa Rita e, a seguire, santa messa con solenne transito e benedizione delle rose. Lunedì 22: dalle 8, scampanio dei sacri bronzi; ore 10,30, corona in onore di Santa Rita; ore 11, santa messa e benedizione delle rose; ore 12, recita della supplica in onore di Santa Rita; ore 17,30, recita della corona di Santa Rita; ore 18, santa messa presieduta da don Rino Randazzo; ore 19, processione del simulacro per le vie della città. Al rientro della processione avverrà la benedizione delle rose e del pane di Santa Rita che verrà distribuito ai fedeli.

Viviamo con viva fede e devozione i giorni di festa per Santa Rita, tutti presenti per onorare la Santa “degli impossibili”: a Lei chiediamo di intercedere per tutti gli “impossibili” doni e miracoli affinché possano essere esauditi, a Lei chiediamo inoltre per noi, che un po’ “impossibili” a volte siamo, la vera conversione del cuore.

AUTORE. Redazione