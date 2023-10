Una serata musicale per raccogliere fondi da destinare alle famiglie bisognose. Si chiama “Holiwins: facciamo festa coi Santi” il titolo della manifestazione che si terrà martedì 31 ottobre presso la parrocchia San Francesco di Paola di Castelvetrano. A partire dal primo pomeriggio (ore 16,30) si terrà la processione di tutti i bambini della comunità, che, vestiti da santi, partiranno dalla parrocchia e arriveranno in piazza Matteotti. «L’iniziativa è volta a far conoscere ai più piccoli le tradizioni legate alla festa di Tutti i Santi», dice don Giacomo Putaggio. Dalle 19, presso il cortile dell’ex convento dei Minimi di Castelvetrano, serata con la pattecipazione di tutti i gruppi parrocchiali che si occuperanno della vendita di pietanze; il ricavato verrà devoluto alla Caritas parrocchiale che si impegna ogni giorno ad aiutare le famiglie bisognose. Ad animare la serata sarà un complesso musicale.