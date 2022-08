ASCOLTA L'ARTICOLO

Festa per i 50 anni di matrimonio per i coniugi Pasquale Di Pietra, 81 anni e Antonia Polizzi, 69 anni, tutte due di Campobello di Mazara. I due anziani, insieme ai figli e ai nipoti, hanno festeggiato mezzo secolo di vita coniugale trascorsa insieme. Il signor Di Pietra da giovani e sino a qualche decennio addietro è stato un agricoltore, mentre la moglie è stata casalinga. «La nostra è stata una vita vissuta nella gioia – hanno detto i due anziani – che abbiamo condiviso con i nostri due figli, Benedetta e Tanina che, a sua volta, ci hanno regalato cinque splendidi nipoti».

Per Pasquale e Antonia don Nicola Patti ha celebrato la santa messa nella parrocchia di Torretta Granitola, dove i due hanno rinnovato le promesse matrimoniali. Poi il momento conviviale in un ristorante della zona, alla presenza di tutti i parenti e di alcuni amici affezionati della coppia. «Per la nostra esperienza vissuta di coppia vogliamo dire alle nuove generazioni che bisogna sempre amarsi e non arrendersi laddove si presentano problemi», hanno detto Pasquale e Antonia, sorridenti per 50 anni di vita coniugale insieme.

AUTORE. Redazione