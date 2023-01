ASCOLTA L'ARTICOLO

Quella di ieri è stata una giornata dell’Epifania che cento bambini non dimenticheranno facilmente. Le condizioni meteo favorevoli hanno permesso ai volontari del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana di donare ai figli di un gruppo di persone seguire dai volontari in casacca rossa, di trascorrere una piacevole giornata ricca di giochi e doni. Un’iniziativa che è stata arricchita dal supporto del comitato Sacro Cuore di Maria e dai fratelli Simoes del gruppo Aleister che hanno donato giri gratis presso le giostre del luna park allestito nell’area dell’ex stazione ferroviaria. I bambini hanno incontrato anche Babbo Natale e la Befana che hanno donato ai piccoli i doni “sospesi” grazie all’iniziativa realizzata in collaborazione con il negozio Toys City che si trova presso Belicittà.

AUTORE. Redazione