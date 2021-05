Nell’ambito delle celebrazioni della Festa dell’Europa di domenica 9 maggio, l’IC Capuana Pardo di Castelvetrano ha partecipato ad un evento online svoltosi lunedì 10 maggio che è stato un’occasione per riflettere e per rafforzare la consapevolezza delle studentesse e degli studenti sul tema della cittadinanza europea, intesa come appartenenza alla cultura, ai valori, alla storia, ad un’identità comune.

Questa giornata si inserisce all’interno di un percorso di didattica innovativa basata sulla condivisione e lo scambio di buone pratiche, in una prospettiva interculturale, volta ad un apprendimento permanente che offra agli studenti gli strumenti utili per muoversi, acquisendo competenze, all’interno di un panorama internazionale. In questa direzione, nella giornata di lunedì, si è creata una Zoom European conference che ha dato agli alunni non solo l’opportunità di sperimentare la didattica digitale integrata, ma di realizzare scambi culturali con altre scuole europee. Si sono create così occasioni propizie di incontri che hanno riguardato sia i ragazzi, ma anche i docenti, secondo i principi voluti e dettati dalla dichiarazione di Schuman. I nostri studenti hanno partecipato e si sono virtualmente spostati nelle varie classi delle scuole estere ed in modo particolare di quelle portoghesi.

In quest’ottica la nostra scuola ha intrapreso una serie di azioni virtuose che rientrano all’interno del programma Erasmus+ attraverso la piattaforma eTwinning con l’obiettivo di comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee. All’interno di queste iniziative rientra la partecipazione al corso di formazione “Noi cittadini attivi con eTwinning” con lo scopo di presentare la piattaforma ai new comers aprendoli ad una riflessione su come pianificare le attività in eTwinning e diffondere i risultati.

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo, sotto la guida sapiente degli insegnanti, che li hanno accompagnati in questo percorso nel quale hanno sviluppato un senso di appartenenza ad una comunità sovrannazionale, identificandosi in quei valori comuni che sono i principi fondativi della comunità europea.

Questo evento è stato possibile anche grazie all’importante lavoro che lo ha preceduto e che ha visto una forte partecipazione ed un significativo coinvolgimento degli alunni di tutti i gradi del plesso nella realizzazione di cartelloni e lavori multimediali di vario tipo.

I ringraziamenti vanno alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Vania Stallone e il suo Staff da sempre sensibili alle esigenze dei loro studenti, allo Staff amministrativo ed al personale ATA.

Addetto stampa IC Capuana/Pardo

Lara Rizzo