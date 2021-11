ASCOLTA L'ARTICOLO

15mila persone coinvolte negli oltre 500 eventi di piantumazione organizzati da Legambiente in collaborazione con scuole, imprese e cittadini in tutta Italia. Tutti insieme contro i cambiamenti climatici.

Gli appuntamenti in Sicilia

500 eventi e 15mila partecipanti per piantare 10mila alberi. Sono i numeri che sintetizzano la Festa dell’Albero 2021, la campagna di Legambiente giunta alla ventiseiesima edizione, che verrà celebrata il 19, il 20 e 21 novembre in tutta Italia grazie agli eventi di piantumazione organizzati dai Circoli di Legambiente in collaborazione con scuole, imprese e cittadini. Un piccolo tassello per aumentare il polmone verde del Paese e un contributo al più ambizioso obiettivo del progetto europeo Life Terra, di cui Legambiente è unico partner italiano, che si prefigge di piantare 500 milioni di alberi in tutta Europa entro il 2025. “Mostra il tuo lato green” è il tema della Festa dell’Albero 2021 che ricade il 21 novembre quando si celebra la Giornata Nazionale degli alberi istituita dal ministero dell’Ambiente ed è finalizzata alla promozione della tutela ambientale, alla riduzione dell’inquinamento e alla valorizzazione del verde urbano. Gli alberi trattengono anidride carbonica, producono ossigeno, ci proteggono dal sole evitando il fenomeno delle ‘isole di calore’ ma soprattutto sono gli alleati numero uno nella lotta alla crisi climatica. Svolgono funzioni fondamentali per mantenere gli equilibri del pianeta ma troppo spesso nelle aree urbane si toglie spazio al verde per dare campo libero alla cementificazione.

Venerdì 19 novembre

Palermo – Alle 8.30 al Foro Italico, accanto al cippo che intitola la villa a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sarà piantato da Legambiente Sicilia e dal Comune di Palermo un mandorlo in sostituzione di quello che è morto qualche mese fa.

Circolo Valle del Belice – Festa dell’Albero a Vita con gli studenti dei plessi scolastici dell’istituto comprensivo Francesco Vivona di Calatafimi. Laboratori con i bambini della materna e piantumazione degli arbusti nel giardino del plesso con i bambini di prima, seconda e terza elementare.

Partinico – Il Circolo Legambiente “Gino Scasso” organizza al liceo Santi Savarino un incontro con gli alunni sull’importanza degli alberi. Sarà piantumato un albero e ricordato Gino Scasso nell’anniversario della sua scomparsa

Il circolo Legambiente Timpa Ddieri di Melilli organizza la Festa dell’Albero in collaborazione con l’ I.C “G.E. Rizzo”. L’iniziativa si svolgerà presso la Scuola dell’infanzia “ R. Agazzi “ di Villasmundo e prevede la messa a dimora di 6 alberelli di ulivo (1 per ogni aula) nell’aria verde presente.



Circolo Legambiente di Castelvetrano – iniziativa al liceo pedagogico

Domenica 21 novembre

Circolo Piazzambiente – Piazza Armerina. Ore 16.00, parco urbano San Pietro, piantumazione di un albero con i piccoli della Banda del Cigno

La Riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa” ed il circolo Valle del Belice organizzano una escursione nei luoghi degli incendi. Appuntamento ore 9.30 bivio demanio di Castellaccio (Santa Ninfa).

Circolo Legambiente Trapani Erice “Nautilus” – Iniziativa alle ore 9.00 sulla Montagna di Erice. Saranno messi a dimora 100 alberi.

Caltagirone – Il circolo Legambiente “IL CIGNO” e gli Scout aiuteranno a mettere a dimora tanti alberelli a Poggio San Secondo. Appuntamento alle ore 9.30.

Palermo – Legambiente Sicilia organizza “Sulle tracce dei monumenti verdi”, una passeggiata all’interno di Villa Malfitano, Villa Trabia e del Giardino Inglese. Partenza alle ore 09.00 con punto di ritrovo al CEAS (Centro di Educazione Ambientale e della Sostenibilità) situato all’interno dei Cantieri culturali alla Zisa.

Il Circolo Etneo di Legambiente, con la collaborazione del comitato civico Scelgo Trecastagni, celebra la Festa dell’Albero a Trecastagni in onore della monumentale Quercia di Tremonti.

Un’occasione per far conoscere il meraviglioso patriarca verde, la sua storia e le sue delicate condizioni di salute. Organizzate anche delle attività ludico-didattiche a tema per i più piccoli. Dalle ore 10.00 alle 12.00

Il presidio Legambiente di Piana degli Albanesi inaugura le attività celebrando la Festa dell’Albero. Alle ore 9.30, il presidio insieme ad altre associazioni locali (QVemi, Bashkë e Scout Agesci) piantumerà specie arboree autoctone in un’area demaniale in contrada Sheshi (Piana degli Albanesi).

Siracusa – Circolo di Legambiente Chico Mendes organizza un’iniziativa nell’ambito del Festival della Gentilezza

Lunedì 22 novembre

Agrigento – Il circolo Legambiente Rabat organizzerà iniziative dal 22 al 26 novembre presso l’I.C. “Anna Frank”, con la proiezione del film documentario “La Fattoria dei nostri sogni” e successivo dibattito. Il tutto culminerà con la messa a dimora di nuove piante negli spazi esterni della sede centrale e del plesso di Fontanelle.

Martedì 23 novembre

Piazza Armerina – Il circolo Piazzambiente organizza la Festa dell’albero all’Istituto Comprensivo Falcone-Cascino, con piantumazione di semi e flash mob

Circolo Valle del Belice – A Vita, in una piazza realizzata da poco dal comune, saranno piantati fiori e alberi di ulivo, donati da un cittadino alla comunità.

Giovedì 25 novembre

Piazza Armerina – Il circolo Piazzambiente organizza la Festa dell’Albero all’Istituto Comprensivo Chinnici-Roncalli, con la piantumazione di alberi da frutto

Venerdì 26 novembre

Ad Aidone, il circolo Piazzambiente organizza la Festa dell’Albero all’Istituto Agrario con la piantumazione di alberi da frutto

