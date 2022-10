ASCOLTA L'ARTICOLO

La scelta della scuola a cui iscrivere il proprio figlio rappresenta un momento delicato per tutte le famiglie, soprattutto perché andrà a influenzare le scelte future del bambino; è dunque necessario raccogliere tutte le informazioni possibili per effettuare una scelta consapevole e informata. Per questa ragione mercoledì 19 ottobre il plesso “Capuana”, afferente all’I.C. Capuana Pardo, ha accolto le famiglie e presentato la propria offerta formativa. Nel corso di un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimento ha celebrato la festa d’autunno tra poesie, canti e giochi – ovviamente a tema autunnale! Si è trattato di un momento importante per le famiglie che hanno colto l’occasione per conoscere le strutture, gli insegnanti che vi lavorano e i progetti che vengono svolti all’interno della scuola e per i futuri alunni che hanno vissuto un momento di gioia e socializzazione. La festa si è svolta negli ampi spazi disponibili all’interno del plesso, che rappresentano un valore aggiunto per una scuola che si fa comunità. Gli alunni di oggi e quelli di domani si sono cimentati in numerose attività, dai giochi scientifico-matematici svolti nell’apposito laboratorio grazie all’ausilio delle digital board, della Lim e dei tablet a quelli sportivi; hanno altresì preparato numerosi lavoretti a tema autunnale nel corso delle attività creative realizzate sotto l’attenta guida degli insegnanti.

Insomma, questo pomeriggio, in cui si è voluto far conoscere attivamente la mission dell’Istituto, è stato dedicato ai nostri giovani – sempre più protagonisti di una scuola che li pone al centro del proprio operato, accogliendoli e accompagnandoli lungo il cammino di crescita, assicurando, a tutti e a ciascuno, una formazione completa non solo sotto il profilo didattico ma, anche e soprattutto, sotto il profilo umano. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla segreteria dell’I. C. in via Catullo n. 8.

