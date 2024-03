Una serata di festa ha caratterizzato l’inaugurazione della nuova sede affiliata al metodo The Vocal Academy a Castelvetrano. Centinaia di persone hanno riempito i locali della nuova sede, promettendo un futuro luminoso per questa realtà dedicata alla formazione musicale e vocale. L’evento, tenutosi la scorsa Domenica presso la nuova sede in Via IV Novembre n. 7, ha visto la presenza di una vasta platea di appassionati di musica, studenti, famiglie e autorità locali. Tra gli ospiti, l’ideatrice del metodo, la talentuosa cantante e insegnante Silvia Mezzanotte, insieme al co-fondatore Riccardo Russo, figura di spicco nel panorama musicale italiano.

La serata è stata contrassegnata da momenti di grande emozione, culminati nel taglio del nastro simbolico per l’apertura della nuova sede. Silvia Mezzanotte ha condiviso le forbici inaugurali con Aurora Di Nino, giovane artista del panorama musicale di Castelvetrano, insegnante e gestore della sede. Presente il Sindaco della città, il dott. Enzo Alfano, che ha puntualizzato come l’imprenditoria femminile, rappresentata da Silvia Mezzanotte co-fondatrice dell’Accademia e dalla giovane Aurora Di Nino, assuma in questo periodo storico una valenza ancora maggiore, specialmente in un territorio come quello di Castelvetrano.

Il parroco, Don Giacomo Putaggio, ha sottolineato inoltre l’importanza di iniziative come questa per arricchire il tessuto culturale e sociale della città. “È un momento di grande gioia e soddisfazione vedere questa nuova sede prendere vita,” ha dichiarato Silvia Mezzanotte durante la cerimonia. “L’arte della musica e del canto è un ponte che unisce le persone, e qui a Castelvetrano siamo pronti a costruire insieme un percorso di crescita e bellezza attraverso il metodo The Vocal Academy, dando voce ai nuovi artisti della città.”

La nuova sede, dotata di aule moderne e attrezzate per le lezioni di canto e musica, promette di diventare un punto di riferimento per gli aspiranti cantanti e musicisti della zona, offrendo corsi di alto livello tenuti da insegnanti qualificati.

La presenza di centinaia di persone durante l’inaugurazione, e il conforto e sostegno dell’amministrazione comunale, sono un segno tangibile dell’interesse della comunità per l’arte e la cultura. The Vocal Academy di Castelvetrano si prepara dunque a un futuro brillante, con la missione di ispirare e formare le menti e le voci di domani.

Per ulteriori informazioni su The Vocal Academy di Castelvetrano e i corsi offerti, visitare il sito ufficiale www.thevocalacademy.it oppure contattare il numero telefonico 392 737 2014 o scrivere all’indirizzo email castelvetrano@thevocalacademy.it.

AUTORE. Redazione