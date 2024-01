Sessant’anni di vita matrimoniale vissuta insieme, il traguardo delle nozze di diamante festeggiato insieme ai figli e ai nipoti. Lucio Pellicane e Anna Muraria hanno spento le candeline della torta preparata per l’occasione del traguardo raggiunto con gioia e felicità. Una lunga vita vissuta insieme, quella tra Lucio e Anna. Il signor Lucio per 12 anni è stato sottufficiale in Marina e poi ha svolto servizio presso l’Ufficio postale di Castelvetrano. La signora Anna, invece, è stata casalinga. Per la festa dei 60 anni di matrimonio la coppia si è ritrovata insieme ai figli Gianpaolo, Gioacchino, Giovannella e Rosa Maria e ai nipoti.

AUTORE. Redazione