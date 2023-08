ASCOLTA L'ARTICOLO

Sarà coinvolta anche la Polizia postale nei controlli straordinari predisposti dal prefetto di Trapani Filippina Cocuzza per il ponte del Ferragosto. Gli agenti della speciale sezione che si occupa del web dovranno monitorare, ai fini preventivi, di accertare eventuali segnali e/o informazioni relative all’organizzazione e all’allestimento di feste illegali non preventivamente comunicate. Pugno duro, dunque, quello predisposto dalla Prefettura per il prossimo Ferragosto, dopo che si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nei controlli è coinvolta anche la Polizia marittima e aerea di Trapani e le Forze dell’ordine intensificheranno i controlli soprattutto nei luoghi di forte richiamo turistico (quali ad esempio le località balneari) e culturale (musei, siti archeologici) dove si prevede un maggiore afflusso di persone.

Per le località balneari, dove le persone si riverseranno sulle spiagge, saranno intensificati i controlli nell’ambito del rispetto delle ordinanze sindacali sulla vendita delle bevande alcoliche. Il prefetto, inoltre, ha chiesto un’attenzione particolare anche ai controlli in ambito portuale e, soprattutto, aeroportuale in considerazione dei disagi che sono derivati dalla temporanea inattività dell’aeroporto di Catania che ha implementato notevolmente il flussi dei passeggeri provenienti da paesi extraeuropei in transito dallo scalo di Trapani – Birgi, al fine di garantire la massima efficienza del traffico veicolare.

AUTORE. Redazione