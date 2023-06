ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo 22 puntate che hanno accompagnato tutti i week-end d’inverno, la rubrica in podcast “Fermati e ascolta” di monsignor Domenico Mogavero va in vacanza. Da sabato scorso è stata sospesa per poi riprendere, con un format rinnovato a più voci, a settembre prossimo. «A monsignor Domenico Mogavero, Vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, va il grazie dell’intera redazione del nostro giornale – dice il direttore Max Firreri – monsignor Mogavero, in tutte queste settimane, è riuscito ad arricchire la nostra offerta d’informazione con riflessioni e analisi su temi d’approfondimento non sempre legati alla Chiesa ma anche alla società civile e all’impegno civico. Una voce chiara apprezzata da tantissimi nostri lettori».

L’appuntamento è a settembre prossimo con un’edizione rinnovata di “Fermati e ascolta”, stavolta con cadenza mensile: monsignor Mogavero, in ogni puntata, dialogherà con persone diverse, facendo così di ogni puntata una riflessione a più voci.

