ASCOLTA L'ARTICOLO

Trionfo per l’atleta castelvetranese Felice Maniscalco, che si è piazzato al primo posto ai campionati mondiali di Bench Press, svoltisi ad Alghero il 2-3-4 Giugno e organizzati dalla federazione WDFPF (World Drug Free Powerlifting Federation), federazione anti-doping che sponsorizza la disciplina del Powerlifting. Con una prova finale di 190kg, Felice è riuscito a battere tutti i suoi concorrenti della categoria Senior, confermandosi campione mondiale in questa importante competizione dove hanno preso parte circa 300 atleti provenienti dalle varie nazioni.

A fine gara L’atleta castelvetranese ha dichiarato: “Sono veramente soddisfatto; ero consapevole di poter fare un buon risultato, ma – visto l’alto livello degli altri atleti – non credevo di arrivare primo. La preparazione fatta durante l’anno ha dato i suoi frutti. Ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che credono in me per il sostegno che mi hanno dato” .

AUTORE. Redazione