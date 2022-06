ASCOLTA L'ARTICOLO

Felice Crescente, 61 anni, è il nuovo Dirigente del Servizio Parco di Selinunte e prende il posto di Bernardo Agrò. La notifica del Decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento beni culturali dell’Assessorato è avvenuta proprio questo pomeriggio e domattina Crescente si insedierà al Parco. Originario di Castelvetrano, laureato in Scienze Agrarie, Felice Crescente è stato per vent’anni all’Assistenza tecnica specializzata dell’Assessorato all’agricoltura, ha ricoperto il ruolo di Direttore del Consorzio di bonifica di Trapani ed è stato dirigente dell’Ufficio provinciale del lavoro di Trapani e Palermo. Per due anni è stato alla guida dell’Ispettorato agricoltura di Trapani e in quest’ultimo anno ha diretto l’Ufficio legale e contenzioso del Dipartimento beni culturali. Bernardo Agrò, Direttore uscente, andrà a guidare il Servizio Parco Lilibeo di Marsala. Nella nuova riorganizzazione voluta dal Dipartimento, è stato nominato Dirigente del Servizio Parco di Segesta l’architetto Luigi Biondo, che prende il posto di Rossella Giglio, andata in pensione il 1° maggio scorso.

AUTORE. Redazione