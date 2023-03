ASCOLTA L'ARTICOLO

Aperte le iscrizioni per il corso di “FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI DI HOST E PROPERTY MANAGER E DI GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE”. L’obiettivo del corso è quello di promuovere un processo di miglioramento della qualità nei servizi ricettivi, formando nuovi professionisti dell’accoglienza, in grado di saper coniugare elementi qualificanti della ricettività alberghiera quali professionalità, formazione ed accoglienza e quella extralberghiera quali ospitalità, familiarità e tradizione. Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono avviare e/o gestire in forma professionale un’attività di Albergo, Bed & Breakfast, Affittacamere, Casa Vacanze, Campeggi o che già svolgono tale attività

Le tematiche:

– Le leggi e regolamenti di settore

– Procedure amministrative e fiscali

– CIR e TURISTAT

– Locazioni turistiche e brevi

– Finanziamenti agevolati

Il costo del corso è di € 100,00 per gli associati in FederAlberghi e di 140€ per i non associati e saranno ammessi al massimo 20 corsisti. Sedi del corso: TRAPANI, MAZARA DEL VALLO, SELINUNTE, MARSALA

La data del corso di Selinunte sarà il 19/20/21 Aprile

Per informazioni contattare Giuseppe Galfano

Referente di Federalberghi Selinunte

Tel. 3497384138

AUTORE. Redazione