ASCOLTA L'ARTICOLO

La farmacia di Pietro Scarpinati entra nella prestigiosa lista de “Le Stelle dell’ecommerce”, graduatoria realizzata dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista.com che fa luce sulle 500 eccellenze del commercio elettronico in Italia. Nella lista, giunta alla sua terza edizione, non troviamo solo le piattaforme web che offrono un ottimo servizio ma anche quelle che hanno saputo differenziarsi rispetto ai propri concorrenti. Ed è proprio il caso del progetto “Subitofarma.com” vetrina online della nota farmacia di Castelvetrano. Tra le motivazioni del premio infatti si legge: “Subitofarma da priorità alla clientela e alle sue esigenze proponendo una vasta scelta di prodotti e servizi“. Alla base del sondaggio, circa 20.000 valutazioni di utenti online ed un’attenta analisi tecnica di esperti di marketing e comunicazione.

“Grazie al nostro staff – sottolinea il Dott. Pietro Scarpinati – siamo pronti ad ascoltare e consigliare con grande professionalità e disponibilità. Sul nostro sito e-commerce, oltre a poter acquistare tutto ciò che serve in maniera pratica e veloce, è possibile chiedere consigli e consulenze in qualsiasi momento“. Un successo “made in Castelvetrano” che vede coinvolti tutti collaboratori del direttore responsabile Scarpinati. Sono infatti circa quindici le persone coinvolte sia per i servizi al banco presso la farmacia in Via Garibaldi, 156 che per la gestione della piattaforma di vendita online.

Le 500 aziende selezionate per la classifica hanno dimostrato che con una strategia dedicata, una grande determinazione e continui investimenti è possibile fare business online accanto ai colossi internazionali dell’ecommerce. Subitofarma, in appena 4 anni di lavoro, con un punteggio di 85,72 su 100 ha raggiunto la posizione 26 nella categoria “Farmacie e prodotti medicali”. Al primo posto tra le aziende siciliane nella specifica categoria. Un traguardo che getta le basi per nuove prospettive per la realtà imprenditoriale castelvetranese.

La classifica è stata pubblicata nell’inserto “L’Economia” del Corriere della Sera ed è consultabile online al seguente indirizzo: https://www.corriere.it/economia/stelle-dell-ecommerce/

AUTORE. Redazione