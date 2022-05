ASCOLTA L'ARTICOLO

Per l’imminente stagione estiva aprirà il 1° giugno la succursale della farmacia a Triscina di Selinunte. Il Dott. Pietro Scarpinati ha risposto all’avviso del bando indetto dal Comune di Castelvetrano con grande attenzione per la popolazione e dedizione per il proprio lavoro. Nel lontano 2000 l’allora sindaco avv. Bongiorno conferì l’incarico per l’apertura della sede estiva della farmacia a triscina alla Dott.ssa Teresa Papa, quale titolare della farmacia più vicina alla borgata. Come responsabile della succursale venne chiamata la Dott.ssa Angela Leone che offrì con competenza, passione e professionalità, un ottimo servizio per residenti e villeggianti, nonostante la sede assegnata dall’Ente fosse molto fatiscente. Dopo diversi anni, la farmacia torna nella gestione del Dott. Scarpinati, figlio della Dott.ssa Leone, che in questi anni ha rilevato la farmacia della nonna.

Dopo un’attenta ricerca sul territorio, è stata individuata la sede idonea per l’importante presidio medico. I nuovi locali si trovano in Via 10, nei pressi dell’ingresso principale della borgata, nelle immediate vicinanze della Guardia Medica e della pizzeria Il Muretto (ex Piano Bar). Il dott. Scarpinati con tutto il suo staff, portando avanti i valori di etica e professionalità garantiranno anche nella sede estiva servizi extra come: insufficienza venosa e densitometria ossea. Presso la succursale estiva sarà possibile trovare inoltre un’ampia scelta di prodotti: articoli sanitari per bambini, alimenti per tutte le necessità, erboristeria, fitoterapia, igiene, veterinaria. Una farmacia che si avvale di un rinnovamento continuo per tutti coloro che ne hanno bisogno. Da sottolineare che da anni, anche nel periodo invernale, la farmacia del Dott. Scarpinati è sempre stata attenta alle esigenze degli abitanti di Triscina fornendo gratuitamente un servizio di consegna giornaliera. Per info contattare il numero 3205332614

